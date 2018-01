Frais d'avion astronomiques: combien les voyages de Melania Trump coûtent-t-ils à l'État?

© REUTERS/ Guglielmo Mangiapane Le moyen hermétique par lequel Melania Trump passe des messages diplomatiques codés

New York, Washington, D. C., Palm Beach en Floride — Melania Trump a eu le temps d'accomplir 21 vols à travers le pays durant les trois premiers mois qui ont suivi l'entrée en fonction de son mari. Selon des données militaires, dont le Wall Street Journal a pris connaissance, les frais d'avion de la First Lady pour cette période auraient coûté aux contribuables plus de 675.000 dollars.

Ce coût s'explique par le fait que grâce aux forces aériennes américaines qui assurent le confort de Mme Trump, elle voyage seule, sans d'autres passagers à bord des avions qu'elle prend. Sa porte-parole, Stépha¬nie Grisham, précise d'ailleurs que ces déplacements fréquents ont été inévitables:

«Ce n'est pas un secret que Mme Trump habitait à New York les premiers mois de l'administration [au pouvoir] pour que son fils puisse finir ses études à l'école», a-t-elle expliqué au quotidien. «Les voyages mention¬nés dans cette histoire sont des exemples du fait que Mme Trump jonglait avec deux rôles, en mettant son fils au premier plan et en remplissant à la fois certaines de ses fonc¬tions en tant que Première dame.»

A titre de comparaison, pendant les huit ans que son mari a passés à la Maison-Blanche, les déplacements de Michele Obama, qui voyageait également seule, ont coûté environ 2,8 millions de dollars au total, selon les informations du Judicial Watch, organisme américain censé surveiller les activités du gouvernement. Ce qui fait une moyenne annuelle d'environ 350.000, un peu plus de la moitié de la bagatelle dépensée par Melania en trois mois avant qu'elle ne déménage à Washington, D.C.