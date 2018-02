Après les JO 2018, la Russie insistera pour une révision de la composition du CIO

© Sputnik. Ramil Sitdikov Le TAS annule la suspension des 39 sportifs russes bannis à vie des JO

Les Jeux olympiques 2018 terminés, la Russie insistera pour que la composition du CIO soit modifiée et que les prérogatives de ses membres soient révisées afin la situation dans laquelle se sont trouvés les sportifs russes suspendus ne se répète plus, a annoncé la présidente du Conseil de la Fédération de Russie Valentina Matvienko.

«Notre pays se soumettra à toutes les exigences du CIO, mais après les JO 2018, la Russie, qui est un des plus importants membres du mouvement olympique, devra prendre toutes les mesures pour changer la les pratiques existantes de gestion du sport international, réviser les prérogatives et les possibilités du CIO, pour que les décisions soient prises sur la base des faits et des preuves.»

Mme Matvienko a également ajouté que la Russie ferait tout son possible pour préserver le mouvement olympique et lui permettre de remplir les objectifs qui étaient les siens à sa création.

Le Comité olympique russe a annoncé le 23 janvier que le Comité international olympique avait fait enlever les noms de 111 athlètes russes de la liste des participants aux Jeux olympiques de Pyeongchang sans donner la moindre explication. Anton Shipulin et Sergeï Ustiugov sont parmi ces athlètes.