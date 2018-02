«Baron noir»: l’identité du journaliste qui écrit des fake news pour Sputnik démasquée!

Régulièrement accusé de relayer, voire de créer des fake news, Sputnik France était bien en peine de fournir des preuves à ses détracteurs. Il y avait pourtant bien un journaliste de la rédaction qui œuvrait dans l'ombre et c'est la série télévisée Baron noir diffusée sur Canal+, qui lève le voile sur ce sombre agent d'influence du Kremlin!

Toutes les «fake news», présentes sur notre site, sont le fruit de l’imagination des talentueux scénaristes de la série «Baron noir». Ce sont des gars extra et la série est au top! Nous serions ravis de continuer à travailler avec eux sur ce format! pic.twitter.com/WyFNge09D9 — Nathalie Novikova (@NovikovaSputnik) 1 février 2018

​Attention spoiler à venir!

Il s'agirait d'un certain Serge Lafarge. Ce fameux Serge Lafarge est peut-être le même qui explique que la terre est plate, a encore mis une pièce dans la machine à «fake news». En effet, dans l'épisode 6 de la saison 2 de la série politique, il nous gratifie d'une thèse conspirationniste pour le moins savoureuse: «L'Union européenne, la France et la stratégie du choc ordo-libéral» insinuant ainsi que l'Europe agiterait «l'illusion de la démocratie pour mieux mettre les États aux ordres.» Nous n'aurions pas pu faire mieux.

Sûrement par souci d'immersion et de «réalisme», Sputnik et RT sont une fois encore décrits comme des agences russes qui alimentent Internet en théories conspirationnistes. Néanmoins, à la lecture de ces articles fictifs, le protagoniste de la série, Philippe Rickwaert (Kad Mérad), aura une idée géniale pour se sortir du pétrin dans lequel il s'est embarqué: utiliser ces théories à son avantage. Il peut remercier Sputnik! Bien entendu, on ne vous dira pas si cela a fonctionné.

Vous l'aurez donc compris, Sputnik et RT font désormais partie du paysage médiatique français pour le meilleur et pour… le meilleur. Et à la différence de nos confrères de Libé, qui avaient passé à la moulinette de leur « Check news » une fausse Une de leur quotidien utilisée dans la série… pour mieux souligner que les producteurs avaient oublié de leur verser des droits, chez Sputnik, c'est cadeau!En prime, le fact-checking est offert: Serge Lafarge ne fait bien évidemment pas partie de la rédaction… à moins que cette affirmation soit également une «fake news».

Et pour finir, voici ce qu'en pense notre rédactrice en chef, Natalia Novikova:

«Toutes les «fake news», présentes sur notre site, sont le fruit de l'imagination des talentueux scénaristes de la série «Baron noir». Ce sont des gars extra et la série est au top! Nous serions ravis de continuer à travailler avec eux sur ce format!»

Crédits: Canal+