Presque 30 ans après la chute du Mur de Berlin, un tunnel d’environ 80 mètres a été découvert en plein centre de la capitale allemande. Un archéologue berlinois a espéré, dans un entretien accordé à Sputnik, que ce passage souterrain reliant les parties est et ouest de la ville serait présenté au public dans son état «original».

Il y a quelques jours, lors des travaux de réparation d'une canalisation d'eau potable au centre de Berlin, un tunnel a été découvert, et les plombiers se sont adressés à Torsten Dressler, archéologue qui cherche et étudie depuis de longues années les passages creusés sous terre qui ont autrefois permis à des centaines d'Allemands de l'Est de passer à l'Ouest.

© Photo. Andreas Klug Un tunnel souterrain pour passer de RDA en RFA découvert au centre de Berlin

«C'est le premier tunnel découvert à l'intérieur de la ville, notamment à Bernauer Strasse. Depuis plus de dix ans, j'observe les travaux menés sous le Mur de Berlin, mais jusqu'ici, on n'a pas réussi à y découvrir des tunnels utilisés par des gens pour passer de l'est à l'ouest de Berlin », a raconté M.Dressler à Sputnik.

En tout, plus de 70 tunnels avaient été creusés, essentiellement au début des années 1960. Ces tunnels étaient souvent découverts par les gardes-frontières ou la Stasi, la police secrète est-allemande, avant de pouvoir être utilisés. D'autres se sont effondrés accidentellement ou ont été inondés par des eaux souterraines.

© Photo. Andreas Klug Un tunnel souterrain pour passer de RDA en RFA découvert au centre de Berlin

«Grâce à des documents cartographiques, nous avons établi qu'une gare de marchandises s'y trouvait auparavant, et que ses bâtiments étaient attenants au Mur, c'était tout proche de la frontière. C'étaient des conditions idéales pour les creuseurs de tunnels», a poursuivi l'interlocuteur de l'agence.

L'étude de documents de la Stasi a amené l'archéologue à la conclusion selon laquelle il y aurait encore trois tunnels similaires sous le Mur.

Selon M.Dressler, le tunnel découvert sous le parc «Près du Mur» pourrait devenir un nouveau monument consacré à l'histoire du partage de l'Allemagne. Il n'est pas à exclure que ce premier vrai tunnel soit ouvert au grand public sous peu à Berlin.

En tout, environ 300 personnes ont réussi à s'enfuir par ces tunnels. Passer à l'Ouest n'était pas sans risque. Les gardes-frontières est-allemands avaient ordre de tirer sur le champ sur toute personne tentant de gagner la République fédérale allemande (RFA).