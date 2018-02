Au départ, Téhéran avait des doutes quant à la position et la participation de Moscou au règlement du conflit syrien, a avoué Hossein Amir Abdollahian à Sputnik.

«Mais le Président Poutine a pris les décisions les plus correctes. Tout d'abord, dans la lutte contre la terreur. Ensuite, en accordant son soutien au gouvernement syrien légitime. Et enfin, en s'engageant énergiquement dans le processus politique de règlement du conflit», a déclaré l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que des consultations se poursuivaient sans discontinuer entre la Russie et l'Iran sur tous les axes de coopération sur la Syrie et à tous les niveaux, notamment diplomatique, politique et de défense.

© Sputnik. Ministère russe de la Défense L'Iran ouvrirait son espace aérien à la Russie pour les opérations en Syrie

«La rencontre entre Vladimir Poutine et le Guide suprême de l'Iran a porté sur tout un spectre de la coopération bilatérale, notamment en matière de sécurité, d'octroi du soutien au gouvernement légitime de la Syrie, de protection du peuple de ce pays contre les terroristes et d'instauration de la stabilité dans la région», a rappelé M.Abdollahian.

Selon ce dernier, le triangle Moscou-Téhéran-Damas a réussi à briser les forces des terroristes.

© Sputnik. Ministère russe de la Défense La Russie, la Syrie et l’Iran poursuivront la lutte conjointe contre le terrorisme

«En Syrie, Moscou et Téhéran donnent l'exemple de résolution des problèmes au Proche-Orient», a relevé l'interlocuteur de Sputnik.

Et de résumer que le temps était venu à présent pour que tous les pays conjuguent leurs efforts afin d'engager le processus collectif de redressement économique de la Syrie.