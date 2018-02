Base militaire chinoise à la frontière avec l’Afghanistan: une nouvelle «Grande Muraille»?

L'Afghanistan soutient toute mesure de lutte contre le terrorisme, mais est persuadé que la fermeture des frontières et la construction de n'importe quelles fortifications n'y sera pas efficace, a déclaré à Spuntik Mohammad Radmanesh, porte-parole adjoint du ministre afghan de la Défense. © AFP 2018 SHAH MARAI Afghanistan: la politique US rend la Chine perplexe

«Il faut lutter contre le terrorisme par des efforts conjoints aux niveaux mondial et régional conformément à une stratégie commune», a souligné l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que dans tout pays où se manifestaient les terroristes du mouvement Taliban ou de Daech, il fallait les réprimer efficacement, et que les efforts collectifs des puissances, telles que la Chine, l'Inde et la Russie, étaient susceptibles d'aider l'Afghanistan à éradiquer le terrorisme.

«Le terrorisme est cultivé au Pakistan. Il est d'ores et déjà prouvé que l'attaque contre les tours jumelles du World Trade Center à New York avait été organisée par le Pakistan», a poursuivi le général Radmanesh.

Selon ce dernier, le Pakistan instrumentalise le terrorisme, ce qui correspond pleinement à sa stratégie concernant l'Afghanistan et toute la région. Il entraîne des terroristes avant de les envoyer dans d'autres pays.

Les observateurs estiment que la Chine, qui déverse des milliards de dollars en Asie du Sud et centrale, ne veut pas du tout voir le conflit afghan déstabiliser la région.

Pékin redoute de voir des membres de la minorité ouïghoure en exil, des terroristes du Mouvement islamique du Turkestan oriental (ETIM) ou autres lancer des attaques sur sa frontière depuis le Wakhan. Ou des membres de Daech fuyant l'Irak ou la Syrie traverser la région pour se rendre au Xinjiang.

Se référant à M.Radmanesh, les médias relatent que le projet de construction d'une base militaire près de leur frontière commune a été discuté récemment par les ministres afghans et chinois de la Défense, mais les détails restent à finaliser.