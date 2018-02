Washington révèle la plus grande menace à la sécurité mondiale dans sa doctrine nucléaire

La Corée du Nord constitue une menace d’envergure pour les États-Unis et leurs alliés en Asie et dans le Pacifique, selon la doctrine nucléaire américaine.

© Photo. David B. Gleason Les USA font connaître les cas où ils pourraient utiliser l’arme nucléaire

Pyongyang représente une «menace urgente et imprévisible» pour Washington et ses alliés, indique la doctrine nucléaire nationale américaine publiée ce vendredi.

D'après ce document, «la Corée du Nord a réalisé six essais nucléaires depuis 2006, y compris les essais d'une bombe [à hydrogène, ndlr] beaucoup plus puissante. En outre, la Corée du Nord continue de produire du plutonium et de l'uranium hautement enrichi pour les armes nucléaires».

«Tenant compte du potentiel nucléaire qui existe et qui est en train d'être développé, du potentiel existant dans le domaine des armes chimiques, biologiques et classiques, ainsi que de la rhétorique et des actions exceptionnellement provocatrices, elle [la Corée du Nord, ndlr] constitue une menace urgente et imprévisible pour les États-Unis, les alliés et les partenaires des États-Unis», indique la doctrine.

Par ceci, «les États-Unis confirment que le programme nucléaire de la Corée du Nord doit être une fois pour toutes arrêté de telle manière qu'on puisse en vérifier le résultat».

Le 2 février, le Pentagone a rendu publique sa doctrine nationale baptisée Posture nucléaire.