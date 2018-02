Des photos du «railgun secret» chinois monté sur un navire apparaissent en ligne

L'armée chinoise pourrait être sur le point de tester un railgun, un canon électrique, en mer. Et pour cause, un système d'armes de taille appropriée a été monté sur un navire de débarquement de l’armée chinoise.

© AFP 2018 FRED DUFOUR Face à la Chine, Trump lance une guerre commerciale perdue d'avance?

Des photos du navire Haiyangshan de Type 072III de la marine chinoise, ayant à son bord une installation suspecte pouvant être assimilée à un railgun, ont été publiées par des observateurs ce 31 janvier, signale le blog Navy Recognition. L'heure et le lieu des images n'ont pas été fournis, mais le blog suggère qu'elles auraient été prises dans la province de Wuhan, dans le centre de la Chine

Les navires de débarquement de la classe citée ci-dessus sont généralement, selon le blog, équipés d'un système de deux canons jumelés de type H/PJ76F, de 37 mm de diamètre, à l'avant. Alors que les photos prises du Haiyangshan montreraient une arme différente: un canon à tourelle et partiellement couvert qui a quelques similitudes avec celui développé par BAE Systems. À ceci sont ajoutés au moins trois conteneurs, sur la surface du navire, qui contiendraient un équipement électronique et des générateurs pour fournir de l'énergie supplémentaire au railgun, a affirmé Navy Recognition. Si cela s'avérait vrai, la Chine serait la première nation à tester un système de canon électrique en mer, a conclu le blog.

© Sputnik. Sergueï Kozlov Aucune menace de la part de la Russie et de la Chine, selon une ministre australienne

Le railgun est canon qui utilise un courant électrique puissant pour accélérer un projectile métallique le long d'un chemin de rails conducteurs à la vitesse supersonique. La technologie pourrait remplacer les munitions à base de poudre en tant qu'artillerie de gros calibre, mais présente certains inconvénients, notamment des exigences de puissance élevée et une usure rapide du canon, qui doit résister à des températures élevées et à des contraintes pendant le tir.

Les États-Unis ont longtemps été considérés comme le favori dans la course à ce genre de technologie. L'année dernière, l'Office of Naval Research (ONR) a fait la démonstration d'un test de salve à tir multiple, dans lequel deux projectiles ont été propulsés à grande vitesse par un railgun, dans le but de prouver que l'arme pouvait supporter une cadence de tir élevée. Mais l'avenir du programme américain EMRG, qui était censé produire un système d'armes pour les destroyers de la classe Zumwalt d'ici 2020, est en remis en cause du fait de son coût élevé.