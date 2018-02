La Turquie mène à présent à Afrine, en Syrie, l'opération Rameau d'olivier, pareille à celle qu'on connaît comme le Bouclier de l'Euphrate qui n'a pas accompli tous ses objectifs. Désormais, Ankara veut réaliser toutes les tâches qu'il s'était assigné et compenser ses pertes d'autrefois, a déclaré Amir al Saidi à Sputnik.

«La Turquie veut jouer un important rôle politique dans la région et avoir des leviers de pression sur la situation en Syrie. […] À la veille du Congrès pour le dialogue national syrien à Sotchi, Ankara s'est fermement opposé à la participation de la délégation kurde. L'exclusion n'était faite par elle [la Turquie, ndlr] que pour les Kurdes qui y viendraient en tant qu'opposants syriens et non comme représentants du peuple kurde», a rappelé l'interlocuteur de l'agence.

Selon ce dernier, la Turquie a à présent une influence sur certains groupes opérant dans les zones de désescalade en Syrie, mais cela ne lui suffit pas. Il lui faut une participation à part entière au processus de négociations à Sotchi et à Genève.

«Et l'opération en Syrie sert à assurer pour Ankara un nouveau rôle à Genève et à Sotchi», a estimé M.al Saidi.

Quant aux récentes déclarations d'Ankara, l'expert a rappelé que la Turquie et l'Irak étaient auparavant parvenus à une compréhension mutuelle dans le domaine militaire, notamment lors d'exercices conjoints à leur frontière commune.

«Aussi, le chef de la diplomatie turque n'est-il pas venu à Bagdad afin de recevoir le "feu vert" pour l'opération d'Afrine, mais pour discuter d'éventuelles opérations conjointes à l'avenir contre les milices kurdes», a expliqué M.al Saidi.

L'état-major turc a annoncé le 20 janvier le lancement de l'opération Rameau d'olivier contre les milices kurdes positionnées dans la région syrienne d'Afrine. Le lendemain, une opération terrestre a débuté. Des combattants de l'Armée syrienne libre (ASL) y prennent également part.

Damas a fermement condamné les actions d'Ankara, rappelant qu'Afrine était une partie indissociable de la Syrie. Moscou a pour sa part appelé tous les belligérants à la retenue et a exhorté à respecter l'intégrité territoriale de la Syrie.