Un amiral russe évalue les chances de retrouver des débris du sous-marin San-Juan

Le sous-marin argentin San-Juan, disparu il y a plus de deux mois, pourrait couler à une profondeur de plus de 6.000 mètres et se désintégrer sous la pression de l’eau. Les chances de le retrouver s’approchent du minimum, estime l’ancien commandant de la Flotte russe de la Baltique, l’amiral Vladimir Valouev.