La République populaire autoproclamée de Donetsk s’attend à des provocations après l’arrivée dans la région d’instructeurs étrangers qui devraient former les soldats ukrainiens.

Des instructeurs étrangers sont arrivés dans le Donbass afin de former les soldats ukrainien, a déclaré dimanche aux journalistes le chef adjoint du commandement opérationnel de la République populaire autoproclamée de Donetsk, Edouard Bassourine.

© AFP 2018 ANATOLII STEPANOV Des femmes snipers venues d’Europe se battent aux côtés de Kiev dans le Donbass

«Dans les environs de la localité de Volnovakha [contrôlée par Kiev], l'arrivée d'instructeurs étrangers a été enregistrée, conduits par un représentant des forces armées britanniques et visant à former les soldats de l'armée ukrainienne aux activités de subversion et de minage», a-t-il indiqué.

La rotation des militaires ukrainiens s'est achevée dans les environs de Marioupol, a ajouté le responsable. L'unité arrivée dans la zone avait participé aux exercices de l'Otan en Géorgie, selon lui.

Il n'a pas exclu que le commandement ukrainien ordonne dans les jours qui suivent d'effectuer des provocations et de mettre en pratique les acquis reçus dans la zone de responsabilité de la 36e brigade marine.