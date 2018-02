«C'est juste une question de temps»: vers un 11 septembre cybernétique?

Dans un contexte d'infrastructures vulnérables aux cyberattaques, l'expert en cyberterrorisme Lars Hilse évoque pour Sputnik la façon dont le terrorisme en ligne s'est matérialisé lors des attaques contre la chaîne TV5 Monde en 2015, son éventuelle évolution et le rôle des cryptomonnaies dans la transformation du cyberespace en un endroit plus sûr.

En 2014, Lars Hilse, consultant en stratégie numérique et expert en cyberterrorisme, avait affirmé que le futur pourrait réserver à l'humanité une version cybernétique de la tragédie du 11 septembre. Au micro de Sputnik, il parle de sa théorie et dans quelle mesure sa prédiction s'est réalisée.

«Elle s'est réalisée dans une faible mesure dans les attentats de 2015 contre la chaîne de télévision TV5 Monde en France. En mars 2015, nous avons observé une attaque physique menée par le cybercalifat qui a détruit 11 chaînes de télévision par satellite», a pointé M.Hilse.

Selon lui, vu la complexité toujours croissante de nos systèmes d'exploitation, la probabilité d'une cyberattaque contre l'infrastructure connectée au réseau telle que l'électricité ou l'approvisionnement en eau est assez haute:

«Compte tenu de cette vulnérabilité de l'infrastructure, je pense que c'est juste une question de temps avant que quelqu'un n'ait l'idée "intelligente" d'attaquer tout ça.»

Concernant les piratages récemment connus dans le secteur des cryptomonnaies, par exemple, l'attaque contre la plateforme d'échanges japonaise Coincheck, qui lui a coûté 530 millions de dollars, M.Hilse s'est dit persuadé qu'«internet n'a pas été conçu en pensant à la sécurité» et ainsi nous resteront toujours confrontés à ce type de problèmes pour un bon moment «jusqu'à ce que quelqu'un ne trouve une solution et ne construise un internet sur internet, sécurisé et permettant d'y accomplir des tâches sensibles».

Un autre dossier qui fâche concerne les fluctuations constantes des cryptomonnaies. Pour M.Hilse, cela prouve seulement que c'est un instrument très complexe tandis que le marché de la cryptomonnaie n'est qu'à l'étape de l'enfance, «avec le bitcoin comme l'enfant le plus adulte». Par conséquent, le monde va encore vivre de multiples manipulations, succès et pertes en la matière avant de comprendre pleinement le phénomène et de se rendre compte du fait que «la technologie blockchain elle-même est sûre».