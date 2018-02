Un ex-agent du Mossad ayant capturé Adolf Eichmann s’exprime en faveur de l’AfD

Rafael Eitan, qui a dirigé l'opération du Mossad consistant à capturer le nazi en fuite Adolf Eichmann, a filmé un message de soutien au parti Alternative pour l'Allemagne ( AfD ).

Le message a été publié le 2 février en réponse à une publication de l'AfD à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. M.Eitan a salué les dirigeants de l'AfD et a déclaré que les habitants d'Israël appréciaient leur attitude à l'égard du judaïsme.

«Je suis sûr que si vous travaillez sagement, fortement et, le plus important, de manière réaliste […], vous pourriez devenir l'alternative pour toute l'Europe, au lieu de l'Alternative pour l'Allemagne», a-t-il souligné.

++ Israelische Geheimdienstlegende Rafi Eitan unterstützt #AfD ++

Videobotschaft & Grußwort des 🇮🇱 Minister a. D. Rafi Eitan, Operationsleiter bei der Verhaftung von Adolf Eichmann, auf unserer Veranstaltung gegen #Antisemitismus am 1. Februar 2018:

➡️ https://t.co/0bDgPZT6KK pic.twitter.com/HiaPuKqYGB — Fraktion der AfD im Deutschen Bundestag 🇩🇪 (@AfDimBundestag) 2 февраля 2018 г.

​Sur sa page Facebook, l'AfD a pour sa part affirmé avoir reçu un message vidéo envoyé par l'ex-ministre dans lequel il avait salué la ligne politique du parti qui exhortait notamment à fermer les frontières du pays face au flux de migrants.

L'ambassadeur israélien à Berlin, Jeremy Issacharoff, a réagi aux remarques de Rafael Eitan, refusant de croire que la position de l'AfD puisse être une alternative pour l'Europe:

«Je rejette totalement la déclaration que Rafi Eitan a faite plus tôt», a-t-il écrit sur son compte Twitter. «C'est triste et honteux», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Auparavant, M.Eitan avait déjà exprimé un soutien similaire au Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ), force politique anti-migratoire, a précisé le Washington Post.

Rafael Eitan, 91 ans, fait partie de l'histoire de l'État hébreux. Il a joué le rôle principal dans la capture d'Adolf Eichmann, un des architectes de la Shoah, en l'Argentine en 1960, qui a ensuite été traduit en justice et exécuté en Israël. Plus tard, M.Eitan a fondé son parti politique, le Gil, situé à gauche de l'échiquier politique. Il a été député à la Knesset et a occupé le poste du ministre israélien des Retraités.