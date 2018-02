Des médias révèlent la cause de la collision entre deux trains aux USA

Une collision impliquant un train de voyageurs de la société Amtrak et un train de marchandises s'est produite dans la nuit de samedi à dimanche en Caroline du Sud et a provoqué le déraillement de certains wagons, faisant deux morts et plus de 100 blessés.

Le gouverneur de l'État de la Caroline du Sud, Henry McMaster, a déclaré que le train suivait le mauvais chemin en raison d'aiguillages incorrectement installés.

La section du tracé où les trains sont entrés en collision est contrôlée par CSX Corporation, note la chaîne de télévision NBC . Les systèmes de signalisation sur le site ne fonctionnaient pas, mais la société a donné une autorisation verbale au personnel du train de se déplacer sur le tracé en question.

Les sources de la chaîne ont également signalé que le tracé n'était pas doté d'un système de contrôle du trafic, conçu pour prévenir les accidents.

De plus, les médias ont annoncé, en se référant aux autorités, qu'environ 23.000 litres de combustible se sont déversés suite à cette collision entre trains en Caroline du Sud.