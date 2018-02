Qui était le pilote du Su-25 russe abattu en Syrie?

Roman Filippov, le pilote du Su-25 abattu samedi dans la province syrienne d’Idlib, était un as de l’aviation, un homme courageux et honorable qui effectuait honnêtement son devoir militaire en Russie et au-delà de ses frontières, a commenté le gouverneur de la région du Primorié, Andreï Tarasenko.

Le gouverneur de la région du Primorié, Andreï Tarasenko, a adressé ses sincères condoléances à la famille du pilote du Su-25, Roman Filippov, abattu par des terroristes samedi en Syrie, dans la province d'Idlib.

«Roman Filippov était un officier dont le service militaire et la vie étaient étroitement liés avec Vladivostok et la région du Primorié. C'était l'un des as de l'aviation russe, un homme courageux et honorable. Il effectuait honnêtement son devoir militaire en Russie et au-delà de ses frontières», a-t-il ainsi déploré.

© AFP 2018 Omar Haj Kadour Les forces spéciales syriennes interviennent dans la zone où le Su-25 a été abattu

Samedi, un Su-25 russe a été abattu en Syrie par un système portatif par des terroristes alors qu'il survolait la zone de désescalade d'Idlib, selon les informations communiquées par le ministère russe de la Défense.

Le pilote du Su-25 abattu a réussi à s'éjecter de l'avion, mais a été tué en affrontant des djihadistes. Il avait informé qu'il s'était éjecté dans une zone contrôlée par les terroristes du Front al-Nosra.