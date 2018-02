Statut de Jérusalem: quels sont les points d’accord entre le Pape François et Erdogan?

Le chef de l'Église catholique et le Président turc, lors d’entretiens au Vatican, se sont prononcés en faveur du maintien du statu quo de Jérusalem. Les deux hommes ont dénoncé la décision des États-Unis de reconnaître la ville sainte comme capitale d'Israël. C’est la première visite officielle d’un dirigeant turc au Vatican depuis 1959.

Lors d'une rencontre au Vatican, le Pape et le Président turc ont partagé le même point de vue sur le statut de Jérusalem contesté par Trump. Comme le souligne l'agence Anadolu, le souverain pontife et le chef de l'État turc ont souligné l'importance du refus américain de mettre en œuvre les décisions sur Jérusalem et ont mis l'accent sur les conséquences négatives de la politique des États-Unis dans ce domaine.

«Nous sommes tous les deux pour le maintien du statu quo et nous avons le désir de le protéger», avait commenté le dirigeant turc dimanche dans le journal italien La Stampa.

Les chefs de l'Église catholique et de l'État turc ont également évoqué la lutte contre la xénophobie et l'islamophobie, en concluant qu'il ne fallait pas assimiler l'islam au terrorisme.

Le 6 décembre dernier, le Président Donald Trump a décidé de reconnaître la ville de Jérusalem comme capitale de l'État hébreu et de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Cette décision a provoqué des manifestations en Palestine et des réactions négatives dans le monde musulman. À l'Assemblée générale de l'Onu, 128 pays sur 193 ont voté en faveur de la résolution condamnant la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël.