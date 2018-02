Un rapport secret sur la sécurité au Super Bowl oublié dans un avion aux USA

Des copies d'un rapport secret du département de la Sécurité intérieure (DHS) des États-Unis sur le degré de préparation pour contrer une hypothétique attaque biologique pendant la finale de la Ligue nationale de football américain (NFL), le Super Bowl, ont été découvertes dans un avion, annonce la chaîne américaine de télévision CNN

Des employés de CNN ont par hasard trouvé le rapport étiqueté «strictement pour un usage officiel» et «important pour la sécurité nationale», ainsi que certains autres documents du DHS dans la poche d'un siège destinée aux magazines, aux plans d'évacuation et aux règles de sécurité. Ce document et la carte d'embarquement appartenaient à un scientifique responsable du programme de sécurité biologique BioWatch pour le match qui a eu lieu dimanche à Minneapolis, dans le Minnesota.

La chaîne n'a volontairement pas publié cette information avant la fin du Super Bowl pour ne pas dévoiler les lacunes du travail des autorités municipales lors de l'exercice avant cet événement sportif.

Selon le rapport, l'exercice a été mené pour améliorer la coordination des policiers, des médecins et des secouristes de Minneapolis en cas d'utilisation d'armes aux spores d'anthrax par des terroristes. Les inspections ont notamment relevé que certains représentants de l'administration de la ville avaient une compréhension très superficielle du programme BioWatch élaboré spécifiquement pour le Super Bowl par des spécialistes du DHP, précise CNN.