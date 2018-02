Des terroristes vont s’excuser auprès de victimes d’attentats en Indonésie

Des condamnés dans le cadre de dossiers liés au terrorisme en Indonésie vont pouvoir présenter leurs excuses aux victimes d'attentats et à leurs familles au cours d'une rencontre qui est prévue d'ici à la fin du mois.

© AP Photo/ Hasan Jamali En Indonésie, la police déjoue une attaque contre le Président

La nouvelle a été annoncée par le ministre de la Justice et de la Sécurité, Wiranto, qui a souligné que cette rencontre serait unique en son genre et l'a qualifiée d'«exceptionnelle», indique AFP, se référant à des médias indonésiens.

L'identité des terroristes et des victimes qui participeront à l'entrevue n'est pas précisée, la durée de cette dernière non plus.

Il s'agit de quelque 150 terroristes, mais aucun chiffre n'est cité au sujet du nombre de victimes pouvant y participer.

© AFP 2018 BAY ISMOYO Trois morts et 10 blessés dans un double attentat à Jakarta

Le pays est depuis assez longtemps la cible d'attaques terroristes. Ainsi, en janvier 2016, la capitale indonésienne, Jakarta, avait été victime de plusieurs explosions, notamment près d'un poste de police, devant un café Starbucks et en face d'un centre commercial.

En outre, le 18 septembre dernier, la police a déjoué une attaque terroriste contre le Président du pays, Joko Widodo, en arrêtant un djihadiste qui portait cinq cocktails Molotov et une baïonnette, selon les médias.