Trump accuse les démocrates de trahison à cause de… leur refus de l’applaudir

Donald Trump a repris lundi sa critique de ses opposants démocrates, en se souvenant de l’accueil que ces derniers avaient réservé à son discours devant le Congrès il y a une semaine et en le jugeant comme une «trahison».

Dans son discours prononcé devant les électeurs de l'Ohio, le Président américain a accusé lundi les élus démocrates d'avoir eu un comportement traître à cause de leur refus d'applaudir un de ses discours.

S'agissant de l'accueil réservé à son discours devant le Congrès il y a une semaine, Donald Trump a commenté le comportement de ses adversaires politiques lors d'une allocution à Cincinnati (dans l'Ohio).

«Silence complet, pas un sourire», a-t-il indiqué. Avant d'ajouter: «Quelqu'un a parlé de trahison. Pourquoi pas? Pouvons-nous appeler cela de la trahison? Pourquoi pas?»

Trump accuse les démocrates de mettre des bâtons dans les roues de son administration

«Clairement, ils n'avaient pas l'air d'aimer véritablement leur pays», a ajouté le Président.

Donald Trump a repris lundi ses critiques virulentes à l'égard des démocrates sur tous les fronts, y compris le budget et «l'enquête russe» au Congrès. D'ailleurs, les démocrates et les républicains doivent parvenir à un accord budgétaire avant jeudi afin d'éviter un nouveau shutdown, à l'image de celui qui a déjà frappé le pays en janvier, paralysant les services fédéraux et le travail des fonctionnaires.