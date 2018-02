Le monde rend hommage au pilote du Su-25 abattu: «Brave jeune homme. RIP»

Le courage du commandant Roman Filippov, pilote du Su-25 russe abattu en Syrie, fait l'objet de nombreux articles des médias occidentaux, plus particulièrement du Daily Mail et du Time, dont les lecteurs rendent hommage au courage du Russe.

#RomanFilipov 33 ans pilote russe qui a été tué par les terroristes de Jaish Al Nasr. Les terroristes ont abattu son Su-25 à l'aide d'un missile sol aire américain. Ils ont mis la main sur quelques documents qui lui appartiennent. #RIP hero 🇸🇾🇷🇺 pic.twitter.com/4tHVwa53z6 — أبو زهر الدين (@syriano_94) 5 февраля 2018 г.

Ainsi un article du Daily Mail consacré au pilote russe a recueilli plus de 2.000 commentaires et un millier de mentions «j'aime».

«Repose en paix, l'ami. Un brave et un vrai soldat. Je parie que sa mémoire sera honorée en Russie, tandis que chez nous on critiquera et on jugera dans la presse», a écrit Sandman.

« Un homme brave contrairement aux rats qu'il combat », estime SunlundMakesMeBarf.

«Un vrai héros moderne, que Dieu le bénisse et sa famille. Je suis si heureux que la Russie tue ces sales rats et cochons», lui fait écho Shanghai66.

D'aucuns se sont souvenus du passé héroïque de la Russie.

Роман Филипов — пилот СУ —25СМ, который был сбит вчера боевиками в провинции Идлиб. До конца отстреливался на земле от джихадистов pic.twitter.com/SaYJrvgoDg — Новосирия (@novosyria) 4 февраля 2018 г.

«Les Russes ont conservé le caractère de leurs grands-parents qui avaient vécu pendant la Seconde guerre mondiale. Des forts. Pouvez-vous imaginer que la génération de douillets qui grandit actuellement en Occident puisse leur opposer quelque chose?», s'interroge talibasher.

«Le monde civilisé devrait porter un toast en son honneur! Bon travail! Ton pays et le monde entier doivent être fiers de toi. Tout comme tes aïeux pendant la guerre», s'exclame Nik Rexna.

Certains lecteurs ont été rendus perplexes par le fait que les terroristes disposaient de systèmes sol-air portatifs capables d'abattre un avion d'assaut.

Минобороны: Летчик сбитого в Сирии Су-25 Роман Филипов представлен к званию Герой России посмертно.

Вечная память герою, до конца выполнившему свой долг pic.twitter.com/lfVJUgFtLN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 февраля 2018 г.

«Où se sont-ils procurés de tels missiles? C'est le plus inquiétant dans cette histoire. Ils peuvent cibler désormais des avions de ligne. Et nous, nous ne cessons pas d'accuser Assad», observe Lukas.

«Je voudrais savoir si ces systèmes antiaériens portatifs n'ont pas été livrés par Obama», s'interroge PeterM Williams.

Bref, comme l'a écrit le lecteur null: «Brave jeune homme! Mes condoléances à sa famille».

Un Su-25 russe a été abattu en Syrie le 3 février par un système portatif utilisé par des terroristes alors qu'il survolait la zone de désescalade d'Idlib, selon les informations communiquées par le ministère russe de la Défense. Le pilote de l'avion, Roman Filippov, avait informé qu'il s'était éjecté dans une zone contrôlée par les terroristes du Front al-Nosra.

Grièvement blessé, il s'est fait sauter en actionnant lui-même une grenade alors qu'il était encerclé par les terroristes, apprend-on du communiqué.

Il sera élevé au rang de Héros de la fédération de Russie à titre posthume, a déclaré lundi le ministère russe de la Défense.