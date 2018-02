Un ex-diplomate syrien explique pourquoi les USA reprennent le sujet des armes chimiques

Le sujet des armes chimiques en Syrie a refait surface dans le discours des hommes politiques américains en raison des succès remportés par Damas dans la lutte antiterroriste, a déclaré à Sputnik l'ex-diplomate syrien Bassam Abu Abdallah.

«Les Américains parlent de nouveau des armes chimiques, car l'armée remporte des victoires sur le champ de bataille en Syrie. Daech et le Front al-Nosra sont presque entièrement défaits», a constaté M.Abdallah.

Il souligne que les «organisations internationales respectées» ont mis tous les points sur les i dans les débats sur la question des armes chimiques syriennes. L'ancien diplomate a également mis en doute la véracité des informations sur la situation en Syrie dont disposent les États-Unis.

«Le sujet des armes chimiques pourrait bien entraîner des frappes militaires, et [le chef du Pentagone] James Mattis n'a pas exclu une telle évolution de la situation. Mais cette question peut-elle être évoquée au Conseil de sécurité? Non, absolument pas. Tout cela relève d'un chantage politique pur et simple», a affirmé l'interlocuteur de l'agence.