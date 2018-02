Allemagne: le «contrat de coalition» est bouclé

L’Union chrétienne-démocrate d’Angela Merkel et les sociaux-démocrates sont parvenus à un accord de gouvernement en Allemagne, selon le bras droit de la chancelière, Peter Altmaier.

«Nous avons un contrat de coalition" entre les démocrates-chrétiens (CDU/CSU) et les sociaux-démocrates du SPD», a déclaré le ministre des Finances et bras droit de la chancelière allemande, Peter Altmaier.

Le tabloïd allemand Bild annonce en se référant à ses propres sources, que Martin Schulz a obtenu le poste de ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement allemand de coalition.

Selon la même information, l'Union chrétienne-démocrate (CDU) d'Angela Merkel reçoit les portefeuilles de ministres de l'Économie et de l'Énergie, ainsi que celui de la Défense.

Die Welt communique que le premier bourgmestre de Hambourg et membre du SPD Olaf Scholz obtiendrait le poste de ministre des Finances.

Selon ses informations, des sociaux-démocrates seraient à la tête des ministères de la Justice, de la Famille et de l'Environnement. Les alliés bavarois d'Angela Markel de l'Union chrétienne-sociale (CSU) dirigeraient les ministères de l'Intérieur, des Transports et de l'Infrastructure numérique, ainsi que de la Coopération économique et du développement.

Un «accord sur un contrat de coalition» entre les deux camps a été conclu, ont indiqué des sources de l'AFP, qui confirmaient des informations de plusieurs médias allemands de référence. Une annonce officielle devrait intervenir ultérieurement.