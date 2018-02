La Russie œuvre pour récupérer les restes du Su-25 abattu en Syrie et non sans résultats

En collaboration avec la Turquie, le renseignement russe œuvre pour récupérer les restes de l’avion abattu en Syrie et non sans résultats.

La Russie et la Turquie ont entamé une opération pour récupérer les débris du Su-25.

Un haut responsable du ministère russe de la Défense a démenti les informations selon lesquelles «les forces syriennes se seraient emparées des débris du chasseur russe Su-25».

«En collaboration avec leurs collègues turcs, des agents du renseignement militaire russe travaillent dans ce sens et non sans résultats. Les déclarations creuses de sources non habilitées, dénuées de tout fondement, loin d'aider l'entreprise, ne font que lui nuire», a souligné le ministère.

Le ministère russe de la Défense a annoncé mardi avoir envoyé une demande à la Turquie pour l'aider à obtenir tous les débris du Su-25, abattu le 3 février en Syrie.

Un Su-25 russe a été abattu en Syrie le 3 février par un système portatif utilisé par des terroristes alors qu'il survolait la zone de désescalade d' Idlib, selon les informations communiquées par le ministère russe de la Défense. Le pilote de l'avion, Roman Filippov, avait informé qu'il s'était éjecté dans une zone contrôlée par les terroristes du Front al-Nosra.

Grièvement blessé, il s'est fait sauter en actionnant lui-même une grenade alors qu'il était encerclé par les terroristes, apprend-on du communiqué.

Il sera élevé au rang de Héros de la fédération de Russie à titre posthume, a déclaré lundi le ministère russe de la Défense.