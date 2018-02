JO: une nouvelle provocation en préparation contre la Russie d'après la diplomatie russe

Les médias occidentaux envisagent d'accuser la Russie de cyberattaques contre les sites liés avec les Jeux olympiques d'hiver qui débutent le 9 février à Pyeongchang, en Corée du Sud, a déclaré mercredi le ministère russe des Affaires étrangères.

«Nous avons appris que les médias occidentaux comptent lancer des pseudo-enquêtes sur la "piste russe" dans les attaques informatiques visant les sites internet liés avec les Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud. Aucune preuve ne sera fournie, comme toujours», a indiqué le ministère dans un communiqué.

© AFP 2018 Alain Jocard «Le torrent de propagande antirusse n’a pas impressionné les Européens»

Selon le ministère, cette campagne contre Moscou se tiendra avec la participation des médias engagés comme Washington Post et BuzzFeed, ainsi que des sociétés informatiques qui ont des liens de longue date avec la CIA et la NSA (ThreatConnect, Trend Micro, Eset, etc.).

Le ministère a souligné le caractère absurde de ces accusations rappelant que la Russie avançait des propositions visant à renforcer la sécurité informatique internationale depuis plus de vingt ans.

«Il est à noter que les déclarations sur la prétendue "menace russe" sont faites dans les pays qui augmentent leur potentiel militaire informatique, procèdent à des écoutes illégales et violent les droits de l'homme. Ces pays oublient que la vague médiatique antirusse risque de frapper ses créateurs et de permettre aux organisations terroristes et criminelles internationales d'intensifier leurs activités sous le couvert de cette campagne», a noté le ministère.