Séisme à Taïwan: dix morts, les recherches se poursuivent

De nouvelles répliques sismiques ont frappé la ville de Hualien, à Taïwan, où le bilan du tremblement de terre qui a frappé mardi soir cette ville, s'établit jeudi à dix morts et 58 disparus.

Les secouristes poursuivent jeudi leurs efforts visant à retrouver d'éventuels survivants au séisme qui a fait dix morts et 58 disparus dans la ville taïwanaise de Hualien (est). Les autorités recensent également 265 blessés.

Sube a 10 muertos y 267 heridos el balance del terremoto en Taiwán https://t.co/uoIeEeZfv8 pic.twitter.com/b0lvKbsEOg — Yennefer (@Yennefer_Ve) 8 февраля 2018 г.​

Plus de 600 soldats et 1.300 policiers participent aux opérations de secours, indique Reuters.

Peligroso rescate de decenas de desaparecidos en Taiwán https://t.co/kElqNgHapi pic.twitter.com/7dTSzB0C00 — euronews español (@euronewses) 8 февраля 2018 г.​

Les autorités pensent qu'un grand nombre des personnes disparues sont piégées dans un immeuble d'habitation de douze étages qui s'est affaissé mardi soir, en formant un angle de 45° avec le sol.

Parmi les blessés figurent des ressortissants de la Chine continentale, du Japon, de Corée du Sud, de Singapour et de la République tchèque.

Le tremblement de terre qui a frappé mardi peu avant minuit (16h00 GMT) était d'une magnitude de 6,4 et son épicentre a été localisé à environ 22 km au nord-est de la ville taïwanaise de Hualien. Au moins cinq répliques ont par la suite été enregistrées, de magnitude de plus de 4,5, et deux autres de magnitude de 5,2, selon le centre sismologique chinois. Un nouveau tremblement de terre, de magnitude de 6,1, s'est encore produit ce mercredi vers 23h21 heure locale.