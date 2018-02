Soros aurait investi plus de 500.000 USD dans l’abandon du Brexit

George Soros aurait financé l’organisation qui cherche à mettre un terme à la procédure de Brexit. Selon le quotidien britannique The Guardian, le financier américain y aurait investi une somme de plus de 400.000 livres sterling (environ 500.000 dollars).

Le milliardaire et financier américain George Soros aurait décidé de soutenir financièrement, via sa fondation, une association britannique qui fait campagne pour un abandon de la procédure de Brexit au Royaume-Uni, annonce The Guardian.

© AP Photo/ Kevin Wolf À Davos, George Soros prédit le futur de Donald Trump

Selon le journal, la fondation du milliardaire aurait investi 400.000 livres sterling (plus de 500.000 dollars ou environ 450.000 euros) dans l'association Best for Britain.

«La fondation George Soros ainsi que plusieurs autres donateurs majeurs ont apporté des contributions significatives à notre action», a indiqué Mark Malloch-Brown, président de cette organisation, cité par Reuters.

Best for Britain cherche à mettre un terme à la procédure de Brexit et souhaite organiser un nouveau référendum après celui de 2016 lors duquel une majorité de Britanniques s'était prononcée en faveur d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.