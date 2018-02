Frappe US contre les forces pro-Damas: Moscou dévoile le véritable but des USA en Syrie

Le ministère russe de la Défense a critiqué les dernières manœuvres de la coalition internationale sur le territoire syrien:

«Le récent incident a démontré une fois de plus que le véritable objectif du déploiement illégal des Forces des États-Unis sur le territoire syrien n'est plus la lutte contre le groupe terroriste Daech, mais la saisie et le maintien sous leur contrôle d'avoirs économiques qui n'appartiennent qu'à la République arabe syrienne», a annoncé le ministère dans un communiqué.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin La coalition sous commandement US frappe les forces pro-gouvernementales en Syrie

Dans la nuit de jeudi, plus d'une centaine de combattants pro-gouvernementaux auraient été tués par une série de frappes effectuée par des avions américains dans la province syrienne de Deir ez-Zor, a annoncé mercredi soir un responsable américain, cité par Reuters. La coalition affirme que l'assaut a été mené en représailles à une attaque contre le quartier général des Forces démocratiques syriennes ( FDS ), une alliance rebelle arabo-kurde soutenue par Washington.

Aucun militaire américain se trouvant parmi les FDS n'a semble-t-il été tué ou blessé dans cette attaque, ajoutait-on de même source.

Dans un communiqué diffusé mercredi, la coalition a affirmé que des Forces syriennes pro-gouvernementales avaient lancé une «attaque non provoquée» contre le quartier général des Forces démocratiques syriennes.