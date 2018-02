L’armée syrienne annonce avoir entièrement libéré de Daech les provinces d’Hama et d’Alep

Des unités de l’armée arabe syrienne, appuyées par les forces alliées, ont achevé avec succès leurs opérations militaires contre les terroristes dans les provinces de Hama, d’Alep et d'Idlib, annonce l’état-major cité par l’agence SANA.

«L'armée syrienne et les forces alliées ont libéré un grand nombre de localités des provinces de Hama, d'Alep et d'Idlib… C'est une victoire d'une grande importance stratégique, car cela signifie que Daech a été éradiqué des provinces d'Alep et de Hama et que la majorité des combattants du Front al-Nosra a été éliminée dans le sud de la province d'Alep», indique le communiqué de l'état-major.

Selon le communiqué, outre de nombreux terroristes, dont la majorité étaient de nationalités étrangères, l’armée a réussi à anéantir des positions fortifiées, des armes lourdes, des dizaines de véhicules piégés et de grandes quantités d’armes et de munitions.