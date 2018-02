Israël abat un drone iranien et frappe des sites en Syrie

L'armée israélienne a annoncé avoir intercepté samedi un drone iranien lancé depuis la Syrie.

Des «sites iraniens» en Syrie ont été visés en représailles, ajoute le commandement des Forces israéliennes de défense sans plus de précisions.

«Un hélicoptère de combat a intercepté avec succès un drone iranien qui avait été lancé depuis la Syrie et s'était infiltré au-dessus d'Israël. L'appareil avait été identifié très tôt par le Système de défense aérienne et placé sous surveillance jusqu'à son interception», indiquent les IDF dans un communiqué cité par Reuters.

Le commandement des Forces israéliennes de défense a également déclaré qu'un de ses avions de combat F-16 avait été touché par la DCA syrienne et s'était écrasé sur le territoire israélien. Le pilote et le navigateur ont réussi s'éjecter et sont sains et sauf.