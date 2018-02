La Syrie affirme avoir repoussé une nouvelle attaque aérienne israélienne près de Damas

La DCA syrienne a repoussé une nouvelle attaque aérienne menée par l'aviation de l'État hébreu près de Damas, quelques heures après un autre raid dans le centre du pays, a annoncé l'agence syrienne Sana.

Le média indique que des bruits d'explosion ont été entendus dans la province de Damas, non loin de la capitale. Il s'agit d'un «nouvel acte d'agression», ajoute Sana.

Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti samedi sur le plateau du Golan occupé par Israël, a pour sa part annoncé l'armée israélienne sans fournir de détails supplémentaires.

En ripostant à la première attaque israélienne, la défense antiaérienne syrienne a affirmé avoir touché plusieurs avions de combat israéliens. L'État hébreu a de son côté déclaré que seul un F-16 a été touché. L'appareil s'est écrasé dans le nord d'Israël. Le pilote et le navigateur ont réussi s'éjecter et sont sains et saufs.

L'armée israélienne a annoncé en début de journée avoir intercepté un drone iranien lancé depuis la Syrie et visé en représailles le «site iranien» en Syrie d'où avait décollé cet appareil sans pilote.