Moscou sur les frappes d’Israël: le respect de la souveraineté syrienne est primordial

Le respect de la souveraineté de la Syrie et d’autres pays de la région est essentiel, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères en commentant les frappes israéliennes contre le territoire syrien.

© Sputnik. Khaled Al-Khateb Israël abat un drone iranien et frappe des sites en Syrie

Moscou a fait part de sa grande préoccupation pour les frappes israéliennes contre la Syrie ayant eu lieu ce samedi et a appelé à respecter la souveraineté de la République arabe syrienne, indique un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères

«Moscou s'est déclaré profondément préoccupé par la récente évolution de la situation et par l'attaque contre la Syrie. Particulièrement préoccupant est le risque d’une escalade des tensions dans et autour des zones de désescalade en Syrie, dont la création a contribué à réduire la violence sur le sol syrien.»

En outre, selon le ministère, les troupes gouvernementales syriennes «observent les dispositions existantes pour assurer le fonctionnement durable de la zone de désescalade dans le sud-ouest du pays».

«Nous exhortons toutes les parties impliquées à faire preuve de retenue et à éviter toute action qui pourrait entraîner une complication de la situation. Nous estimons qu’il est nécessaire de pleinement respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie et des autres pays de la région.»

L'armée israélienne a indiqué avoir mené samedi matin une attaque «de grande envergure» en Syrie, frappant 12 cibles iraniennes et syriennes.

Selon les Forces de défense d'Israël, le raid a été mené sur fond d'un feu nourri provenant du sol qui a déclenché les sirènes d'alerte aérienne dans plusieurs communes du nord d'Israël.

En ripostant à la première attaque israélienne, la défense antiaérienne syrienne a affirmé avoir touché plusieurs avions de combat israéliens. L'État hébreu a de son côté déclaré que seul un F-16 avait été touché. L'appareil s'est écrasé dans le nord d'Israël. Les pilotes ont dû s'éjecter. Ils ont été emmenés à l'hôpital. L'un d'eux est gravement blessé.