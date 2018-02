«Les USA détruisent à présent cet ordre mondial qu’ils ont eux-mêmes aidé à créer»

L’UE et l’Otan sont de plus en plus menacées par des conflits militaires non prémédités, alors que les États-Unis perdent leur rôle de garant de la sécurité internationale, indique le nouveau rapport de la Conférence de Munich sur la sécurité. Le politologue allemand Josef Janning, spécialiste des questions de sécurité, en donne son avis à Sputnik.