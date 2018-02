La police turque arrête 17 terroristes de Daech préparant un attentat à Ankara

© Sputnik. Hikmet Durgun Pourquoi la Turquie ne discutera pas de son opération en Syrie avec les USA

La police turque a arrêté 17 terroristes de Daech suspectés de préparer un attentat à Ankara, écrit l'agence turque Anadolu, se référant à une source au sein des services de sécurité du pays.

En outre, 31 personnes ont été arrêtées au cours d'une série d'opérations spéciales dans trois districts d'Istanbul. Selon l'agence, tous les interpelés sont des ressortissants étrangers.

Depuis le début du conflit armé en Syrie et en Irak, la police turque a arrêté plus de 5.000 personnes suspectées de lien avec Daech. Près de 3.290 ressortissants de 95 pays ont été expulsés de Turquie, plus de 38.000 autres ont été interdits d'entrée. Plus de 780 personnes, dont 350 étrangers, ont été placés en détention, nombre d'entre eux ayant été jugés pour terrorisme.