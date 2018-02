Moscou: les USA exhortent l’Asie et l’Afrique à renoncer à l’achat d’armes russes

Les États-Unis tentent d’exclure la Russie du marché des équipements miltiaires en demandant aux autorités des pays d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique de ne plus acheter d’armements russes, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Les ambassadeurs américains «courent» partout dans le monde pour persuader les gouvernements des pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique de ne pas acquérir d'équipements militaires fabriqués en Russie, a annoncé le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov dans une émission de la chaîne Rossiya 1.

«Les sanctions prises contre notre complexe militaro-industriel sont de toute évidence une concurrence déloyale et peu scrupuleuse, parce qu'outre l'introduction de sanctions, les États-Unis courent à travers le monde et demandent aux pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique de renoncer à l'achat de matériels militaires et d'armements russes par l'intermédiaire de leurs ambassadeurs.»

Selon M.Lavrov, Washington explique qu'en faisant cela «les Américains compensent le manque d'équipements correspondant dans tel ou tel pays».

«C'est une brutale exclusion du marché, par le biais de méthodes de chantage et d'ultimatums», a résumé le ministre russe.

En outre, Sergueï Lavrov s'est prononcé sur la situation en Ukraine en soulignant que les États-Unis et le Canada avaient déjà commencé à livrer des armes létales à Kiev et que Moscou trouvait ce fait «déplorable».