La Chine aspire à jouer un rôle plus important dans la reconstruction et le développement de la Syrie, ravagée par la guerre. L’envoi de dons au secteur de la santé fait partie de cette politique.

La Chine jouera un plus actif dans le développement de l'après-guerre et la reconstruction de la Syrie, en augmentant son aide au gouvernement légitime de Damas, a déclaré l'ambassadeur chinois en Syrie, Qi Qianjin.

«Je pense qu'il est temps de concentrer les efforts sur le développement et la reconstruction de la Syrie. À mon avis, la Chine jouera un rôle croissant dans ce processus, accordant toujours plus d'assistance au peuple et au gouvernement légitime syriens», a déclaré le diplomate dans une interview à l'agence Chine nouvelle.

Selon le dernier bilan, la Chine a fait plusieurs dons pour le développement du secteur de la santé syrien, dont le dernier était destiné à l'équipement du département des urgences de l'hôpital universitaire al-Muwasat, à Damas.

«Nous espérons que nos donations à cet hôpital et à d'autres organisations permettront d'offrir les meilleurs services possibles aux Syriens, et notamment aux patients. Ces donations sont en outre une preuve très claire de la profonde amitié qui unit les gouvernements et les peuples de Chine et de Syrie», a-t-il ajouté.