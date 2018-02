La plus grande fuite de l’histoire de l’iPhone élucidée

La fuite d'un code source iOS qui date d'il y a trois ans n'aurait pas d'impact sur la sécurité des produits Apple, assure désormais l'entreprise dans un communiqué cité par les médias. Elle demande cependant à GitHub de supprimer le code source iBoot d'iOS 9.3 divulgué sur ce service.

​Une partie du code source d'un composant sensible d'iOS, qui est impliqué dans le démarrage des iPhone et iPad, a commencé à circuler sur internet à la fin de l'année dernière. La fuite sur Reddit et sur GitHub a été provoquée par un stagiaire parvenu à y mettre la main.

Ce code a été très vite diffusé en dehors du cercle d'amis dont faisait partie le stagiaire. L'un des membres de ce cercle a confié au site Motherboard que la communauté interne d'Apple était pleine de gamins et de jeunes curieux.

Bien que pour une version obsolète, le code source d'iOS 9.3 fonctionne chez 7% des utilisateurs qui n'ont pas fait la mise à jour vers iOS 10 et iOS 11.