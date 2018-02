Abe exige de Pyongyang de relâcher les Japonais kidnappés

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a exigé du chef d'État protocolaire nord-coréen Kim Yong-nam de faire libérer les ressortissants japonais kidnappés par les services secrets nord-coréens, lors de sa récente visite à Pyeongchang.

«J'ai demandé directement et résolument à M. Kim Yong-nam de régler le problème des personnes kidnappées et de les faire rentrer à la maison», a indiqué mardi M. Abe, intervenant au parlement.

Shinzo Abe et le Président sud-coréen Moon Jae-in ont convenu de poursuivre une pression maximale sur Pyongyang , selon le Premier ministre.

Les relations entre Séoul et Pyongyang traversent actuellement une période de réchauffement, après que Kim Jong-un s'est dit prêt, début janvier, à envoyer une délégation officielle, des artistes et des sportifs aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. Une délégation nord-coréenne de haut rang, comprenant Kim Yong-nam et la sœur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, a visité la Corée du Sud la semaine dernière. Kim Yo-jong a rencontré le Président sud-coréen et l'a invité à se rendre au Nord pour un sommet avec Kim Jong-un.