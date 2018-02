Un diplomate américain périt au Mexique

Un employé de la mission diplomatique américaine au Mexique a péri en escaladant le pic d'Orizaba, le point culminant du pays, annonce mardi le site Sin Embargo citant l'ambassade des États-Unis.

El hombre que murió escalando el Pico de Orizaba era diplomático de la Embajada de EU en Méxicohttps://t.co/hkJozeeufc pic.twitter.com/5SICp2AyYk — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) 14 февраля 2018 г.

​Le compagnon d'escalade du diplomate a été sauvé par le service de protection civile de l'État de Puebla, mais le représentant américain a perdu la vie.

Des hélicoptères ont été engagés dans l'opération de sauvetage.

L'ambassade confirme ces informations mais ne cite pas le nom ni le poste de la victime.

Le pic d'Orizaba ou Citlaltépetl est situé, à la limite entre les États de Veracruz et de Puebla. Culminant à 5.675 mètres d'altitude et situé dans la cordillère néovolcanique, il constitue le point culminant du pays et de cette chaîne de montagnes, mais est également le plus haut volcan d'Amérique du Nord ce qui en fait un des sept sommets volcaniques.