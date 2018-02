Henrik de Danemark, mari de la reine Margrethe II, s’éteint à 83 ans

Henrik de Danemark, époux d'origine française de la reine Margrethe II, grand passionné de viticulture et de poésie, est décédé mardi soir, entouré de sa femme et de leurs deux fils, a annoncé le palais royal mercredi.

«Son altesse royale le prince Henrik est morte mardi 13 février à 23h18 au château de Fredensborg», a communiqué le palais royal.

Depuis quelques années, Henrik connaissait de nombreux ennuis de santé. En septembre dernier, le palais royal avait également annoncé qu'il souffrait de démence.Fin janvier, il a été hospitalisé pour une infection pulmonaire et poursuivait depuis son traitement.

Frustré d'avoir toujours été relégué au second rang protocolaire, le prince Henrik avait annoncé en août 2017 qu'il ne voulait pas partager la tombe de la souveraine, qui était «d'accord» avec cette décision, avait déclaré au quotidien BT la chef de la communication du palais, Lene Balleby.

La décision du prince tenait au fait que, n'ayant pas obtenu le titre et la fonction qu'il voulait, il n'était pas l'égal de sa femme dans la vie et ne voulait pas l'être dans la mort, avait expliqué Mme Balleby. Il n'avait jamais caché son désarroi de n'avoir jamais obtenu le titre de roi et son mécontentement avait augmenté ces dernières années, avait-elle ajouté.