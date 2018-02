Corée du Nord: des promotions dans l’armée à l’occasion de l’anniversaire de Kim Jong-il

Selon le communiqué de presse de l'ambassade nord-coréenne à Moscou reçu par Sputnik, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a décrété la promotion d'une trentaine d'officiers supérieurs de l'armée de terre, de la marine et des forces stratégique à l'occasion de l'anniversaire de son père, Kim Jong-il.

Kim Jong-un «a exprimé la certitude que le commandement de l'armée (…) remplirait sa mission sainte et son devoir devant l'époque et la révolution dans la lutte pour le rapprochement de la victoire définitive sur l'impérialisme et les États-Unis, et du triomphe de la cause de la révolution du juche », précise le communiqué.

Selon la biographie officielle de Kim Jong-il, qui a dirigé la Corée du Nord entre 1994 et 2011, il est né le 16 février 1942 dans un camp de partisans dans le mont Paektu (nord de la Corée). D'après des sources officieuses, il serait né le 16 février 1941 au village de Viatskoïé dans la région de Khabarovsk en Union soviétique où son père et futur président nord-coréen Kim Il-song commandait un bataillon de la 88e brigade de l'armée soviétique.

Kim Jong-il est décédé le 17 décembre 2011. En février 2012, il a été élevé à titre posthume au grade de généralissime et en avril de la même année, élu à titre posthume Secrétaire général éternel du Parti du travail de Corée et Président éternel de la République.