Empêchés de faire la grasse matinée, des Belges organisent une chasse aux coqs

Une chasse pas comme les autres dans laquelle les poules et les coqs ont servi de gibier a eu lieu ce mardi matin dans le parc communal de Mouscron, selon le Nord Eclair Mouscron.

Le Nord Eclair Mouscron relate que des membres de la cellule Environnement locale, armés de filets et d'épuisettes, ont envahi le parc communal de Mouscron pour «chasser» sa population de poules et de coqs.

Les poules et les coqs abandonnés dans le parc par leurs propriétaires ne cessent de se reproduire et prolifèrent ces dernières années. Il y en aurait une soixantaine, selon la cellule Environnement. Le problème, c'est que ces volatiles perturbent le sommeil des riverains avec leurs coqueriquements et gloussements. Les riverains se plaignent des coqs qui chantent de bon matin.

Mardi les militants de la cellule Environnement n'ont réussi à attraper qu'une quinzaine de volatiles. Il paraît que les environ 45 qui restent ne permettront pas aux Mouscronnois de dormir davantage…