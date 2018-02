Japon: se promener ivre et nu va contre les valeurs de l’armée US

Un rassemblement d’officiers d’un bataillon de la marine américaine déployé à Okinawa s’est mal terminé pour trois d’entre eux, dont un a été découvert nu et en état d’ébriété dans un bois sur le territoire de la base, selon Navy Times.

Navy Times a relaté, en se référant à des responsables militaires, que le lieutenant Jason Gabbard avait été congédié après avoir été découvert ivre et portant seulement ses bottes suite à un rassemblement de chefs et d'officiers.

Deux autres militaires, les commandants James Cho et Jason Holden, ont été également virés pour avoir tenté de dissimuler l'incident.

Cate Cook, porte-parole du Commandement expéditionnaire de la marine, a annoncé que des «enquêtes étaient menées et des mesures nécessaires étaient prises» chaque fois qu'il y avait des indications que les valeurs des forces armées des États-Unis n'étaient pas respectées.

© AFP 2018 TORU YAMANAKA Une employée d’une base US d’Okinawa interpellée au volant en état d'ébriété

Le Wall Street Journal avait précédemment annoncé en se référant au département de la Défense que des enquêtes étaient en cours dans la marine américaine concernant une dizaine de militaires soupçonnés de trafic de drogue dans des bases au Japon. Selon les médias, l' US Navy soupçonne des militaires , dont des membres d'équipage du porte-avions Ronald Reagan , d'avoir acheté, consommé et distribué des stupéfiants, notamment du LSD et de l'ecstasy, sur le territoire du Japon.

La préfecture d'Okinawa ne constitue que 0,6% du territoire japonais bien qu'elle abrite 74% des ouvrages militaires américains et plus de la moitié du contingent américain au Japon. Selon l'administration de la préfecture, il s'agit de 25.800 militaires et de 19.000 civils américains.