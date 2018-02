Le but des livraisons d’armes US aux Kurdes, selon Moscou

Les États-Unis continuent de fournir des armes aux Kurdes, en provoquant la Turquie, a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova lors d'un point de presse jeudi.

«En provoquant la Turquie, les Américains envoyaient au Kurdes toujours de nouveaux convois d'armements via le territoire irakien. La Turquie, pour sa part, continuait de mener des hostilités contre les Kurdes dans la région d'Afrine au nord-ouest de la Syrie dans le cadre de l'opération Rameau d'olivier», a-t-elle déclaré.

La diplomate a fait ressortir le caractère acharné des combats entre la Turquie et les Kurdes.

L'état-major turc a lancé, le 20 janvier 2017, l'opération Rameau d'olivier contre les Unités de protection du peuple (YPG) et le Parti de l'union démocratique (PYD) à Afrine, qui compte quelque 1,5 million de Kurdes et de réfugiés d'autres régions de Syrie. La Turquie considère toutes ces organisations kurdes comme terroristes. Moscou a pour sa part appelé tous les belligérants à la retenue et a exhorté à respecter l'intégrité territoriale de la Syrie.