La Marine russe dresse le bilan de l’offensive anti-Daech en Syrie

Plus de 100 missiles de croisière et au moins 400 sorties de combat réalisées par l’aviation aéronavale: le commandant en chef de la Marine russe Vladimir Korolev a donné les statistiques de l’opération russe en Syrie.

Lors de l'opération antiterroriste en Syrie, les navires de la Marine russe ont tiré plus d'une centaine de missiles de croisière sur les positions des djihadistes, détruisant plus d'un millier de position occupées par des groupes armés illicites, a déclaré le commandant en chef de la Marine russe Vladimir Korolev, cité par le journal officiel du ministère russe de la Défense, Étoile rouge.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Moscou: cinq Russes non militaires auraient été tués par la coalition US en Syrie

«Notre Marine a obtenu une expérience pratique inestimable en matière de lutte antiterroriste sur le territoire de la République arabe syrienne, le tout en déversant sur la tête de Daech une centaine de missiles de croisière et en réalisant plus de 400 sorties de combat ciblant plus de 1250 objectifs au cours des manœuvres du groupe aéronaval dans la Méditerranée.»

La Marine russe a, selon lui, contribué à la réduction de la piraterie dans la zone du golfe d'Aden ainsi que dans la Corne de l'Afrique, et continue actuellement à surveiller la région en vue d'assurer la la sécurité de la navigation.