Ce commentaire sur YouTube qui ferait toute la lumière sur la fusillade de Floride

Nikolas Cruz qui a exécuté mercredi 17 personnes dans une école de Floride aurait promis de répéter un massacre perpétré en 1966 au Texas ayant fait le même nombre de victimes. Le jeune homme l'avait annoncé il y a neuf mois dans un commentaire sur YouTube, comme nous l'apprend le site d'actualités TMZ.

«J'entends faire ce qu'il a fait», avait écrit Nikolas Cruz, en commentant un film sur Charles Whitman qui a massacré 17 personnes le 1er août 1966 en tirant dans la foule depuis la tour d'observation de l'université du Texas.

Trois mois plus tard sous la même vidéo il avait fait part de ses menaces à l'adresse des antifascistes.

Le 14 février Nikolas Cruz, âgé de 19 ans, a assassiné 17 personnes dans une école de la ville de Parkland, à 60 kilomètres de Miami. Selon la police, le jeune homme était un ancien élève de cet établissement. Le shérif du comté a fait savoir que l'assaillant avait utilisé un fusil d'assaut AR-15. D'après un responsable du BATFE (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), Nikolas Cruz avait acheté cette arme légalement environ un an auparavant.

Le jeune homme a été accusé d'homicide intentionnel et mis en garde à vue sans droit de libération sous caution.