Militaire iranien: l’Occident use de lézards pour espionner notre programme nucléaire

Le conseiller militaire supérieur du leader suprême de l'Iran l'Ayatollah Ali Khamenei a affirmé lors d'un point presse que l'Occident avait utilisé des touristes, des scientifiques et des environnementalistes en vue d'espionner le pays.

«Il y a quelques années, certains individus se sont rendus en Iran pour rassembler des fonds destinés à la Palestine (…). Nous avions alors des doutes sur l'itinéraire qu'ils avaient choisi. Ils avaient en leur possession un nombre de reptiles tels que des lézards et des caméléons (…). Nous avons constaté que la peau de ces derniers attirait des ondes nucléaires et qu'ils étaient des espions en quête de mines d'uranium à l'intérieur de la République islamique», a-t-il expliqué à l'agence ILNA.

Ses propos interviennent à la suite du décès d'un environnementaliste d'origine iranienne naturalisé canadien, Kavous Seyed Emami. Universitaire de renom et directeur de la Fondation pour la faune persane, il avait été arrêté en janvier et était accusé d'espionnage au profit des services de renseignement israélien et américain.

Selon les autorités judiciaires, il s'est suicidé dans sa cellule la semaine dernière.