Le haschich, principale source de financement des talibans

Le gouvernement d'Afghanistan mène une vaste campagne d'éradication de la culture du haschich et du pavot qui ne donne pratiquement aucun résultat. La production et la contrebande de drogues ne font qu'augmenter, constituant la principale source de financement des talibans, a déclaré à Sputnik Seyed Mehdi Kazemi, porte-parole de la direction de la lutte contre la drogue du ministère afghan de l'Intérieur.

«Les talibans ont besoin d'argent pour acheter des armes et entretenir leur matériel de guerre. Aussi, ont-ils pris le contrôle des fabriques produisant des stupéfiants», a expliqué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que les talibans obligeaient les paysans à cultiver du cannabis et du pavot, en leur promettant en échange de garantir leur sécurité.

Rahmat Gul Afghanistan: la production de drogue multipliée par 50

«Les talibans se livrent à la contrebande de drogue vers l'Iran et le Pakistan», a poursuivi le porte-parole.

Selon ce dernier, la culture, la production et la contrebande de drogue ont lieu dans le sud et le sud-ouest de l'Afghanistan, notamment dans les provinces d'Oruzgan, de Helmand et de Kandahar, ainsi que dans l'est, notamment au Badakhchan, dans la province de Baghlan et dans d'autres régions où les talibans se trouvent au pouvoir.