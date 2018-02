Le nombre de victimes dans le crash d’un hélicoptère au Mexique révisé à la hausse

Au moins 13 personnes ont trouvé la mort samedi dans le crash d’un hélicoptère militaire dans lequel avaient pris place le ministre mexicain de l’Intérieur et le gouverneur de l’État d’Oaxaca pour évaluer les dommages causés par le séisme qui a secoué le sud-ouest du Mexique vendredi.

Le bilan des victimes du crash d'un hélicoptère dans lequel se trouvaient des personnalités officielles s'est alourdi à 13, selon le parquet général du Mexique.

D'après le texte du communiqué diffusé par le parquet général, les corps de 12 personnes ont été découverts sur les lieux du crash. Il s'agit de ceux de cinq femmes, de quatre hommes, de deux petites filles et d'un petit garçon. Une treizième personne est décédée après avoir été hospitalisée. 15 autres personnes ont été blessées.

Auparavant, on avait appris qu'un hélicoptère militaire transportant le ministre mexicain de l'Intérieur, Alfonso Navarrete, et le gouverneur de l'État d'Oaxaca (sud du pays), Alejandro Murat, s'était écrasé vendredi soir. Ils avaient pris place à bord pour évaluer les dommages causés par le puissant séisme qui avait frappé le sud-ouest du pays plus tôt dans la journée.