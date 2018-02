«Ils vous mentent tous les jours!»: Zakharova déjoue une provocation imaginée par Kiev

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a réagi à la déclaration de Kiev selon laquelle la rencontre à Munich du leader du parti ukrainien Batkivschina, Yulia Timoschenko, et l’ambassadeur russe en Allemagne, Sergueï Nechaev, était une «provocation» orchestrée par le Kremlin.

Sur sa page Facebook, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a publié des photos sur lesquelles on voit le leader du parti ukrainien Batkivschina, Yulia Timoschenko, et l'ambassadeur russe en Allemagne, Sergueï Nechaev, en train de discuter en marge de la conférence de Munich sur la sécurité. Selon Mme Zakharova, il ne peut en aucun cas s'agir d'une provocation, contrairement à ce qu'ont annoncé les autorités ukrainiennes.

«Citoyens d'Ukraine! Je m'adresse à vous. Ils vous mentent tous les jours! Tous les jours, les fonctionnaires ukrainiens, les hommes politiques, les médias vous racontent des mensonges», a écrit Mme Zakharova sous les clichés.

Pour rappel, la veille, la porte-parole de la diplomatie russe a publié une photo de M.Nechaev et Mme Timoschenko prise en marge de la conférence de Munich. D'après Maria Zakharova, «le parti ukrainien a immédiatement appelé les médias à "ne pas réagir aux provocations du Kremlin"», le cliché étant, selon lui, une mise en scène.

«Bref, c'est un mensonge: ils se sont entretenus et tout le monde les a photographiés, des journalistes, des délégués, etc. Un autre mensonge est qu'ils [Yulia Timochenko et Grigori Nemyrya, ndlr] ne savaient pas à ils parlaient.»

Selon Maria Zakharova, «tout le monde riait, plaisantait, badinait, mais quand ils ont vu des journalistes, ils ont tourné le dos aux objectifs. Mais il était trop tard».

«Ils vous mentent tout le temps: ils mentent en disant que la Russie est un agresseur, parce qu'il n'y a pas aucune autre raison expliquant pourquoi ils ont fait de l'Ukraine ce qu'ils ont fait. Camarades ukrainiens, il est temps de vous réveiller, ils vous font avaler des couleuvres chaque jour que Dieu fait. On ne vous demande pas de nous aimer, aimez vous-mêmes et votre pays, ne les laissez pas continuer à vous tromper», a-t-elle résumé.