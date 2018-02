Un deuxième partenaire de Sputnik aux USA enregistré comme agent étranger

RIA Global LLC, un partenaire de Sputnik aux États-Unis qui produit du contenu pour l'agence internationale Sputnik, s'est vu obligé de s'enregistrer comme agent étranger, a annoncé le site qui publie les noms des sociétés inscrites par le département américain de la Justice sur la liste des agents étrangers.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Un partenaire de Sputnik aux USA se voit obligé de s’enregistrer comme agent étranger

Pourtant, dans les documents publiés par le ministère de la Justice américaine, il est indiqué qu'aucun gouvernement étranger, ni parti politique, ni personne morale ne possède RIA Global, ne le dirige, ne le contrôle et ne finance ses activités.

Décembre dernier, la société américaine Multicultural Radio Broadcasting Inc. (MRBI) qui diffuse des émissions radio de Sputnik en modulation d'amplitude (AM) a reçu un avertissement de la Justice américaine qui a menacé l'entreprise de l'obliger à s'enregistrer comme agent étranger et a exigé qu'elle fournisse des informations supplémentaires concernant son activité.

Rappelons à cet égard que Sputnik, qui collabore avec de nombreuses sociétés de radiodiffusion à travers le monde, n'a pour sa part reçu aucune demande des autorités américaines qui l'obligerait à s'enregistrer en tant qu'agent étranger.

La rédactrice en chef de Sputnik et de la chaîne de télévision RT, Margarita Simonian, avait précédemment annoncé que RT America s'était enregistré le 13 novembre comme agent étranger à la demande du département de la Justice des États-Unis.

D'autres médias publics étrangers opérant aux États-Unis, notamment la BBC, la Télévision centrale de Chine (CCTV), la chaîne France 24, la radio allemande Deutsche Welle n'ont cependant pas reçu de statut d'agents étrangers aux États-Unis.

En réaction aux démarches américaines contre Sputnik et RT America, la Russie a placé neuf médias sur la liste des «agents étrangers».

Ainsi, la Voix de l'Amérique, la chaîne de télévision Current Time, la Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) et ses projets régionaux en Russie, Caucase.Réalités, Crimée.Réalités, Sibérie.Réalités, IdeL.Réalités, Azatliq Radiosi et le projet Factograph figurent désormais sur cette liste. Les journalistes des médias inclus dans le registre seront notamment interdits d'entrée à la Douma d'État et au Conseil de la Fédération.